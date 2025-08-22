Provincia

UTEDYC Bariloche convoca a asamblea extraordinaria

Ricardo Manrique 6 horas ago

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche informa que, conforme a lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto de 2025.

La publicación incluye el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás aspectos relacionados al acto eleccionario.

Fecha de elecciones: 30 de octubre de 2025
Horario: de 8 a 18 horas

Junta Electoral Local

La Junta Electoral Local está integrada por:

  • Titulares:
    1. Laura Denise Caro (Af. Nº 235.264)
    2. Andrea Zuppi (Af. Nº 312.771)
    3. Pablo Kasprzycki (Af. Nº 299.771)
  • Suplentes:
    • Gustavo Germán Cingolani (Af. Nº 324.791)
    • Fernando Nóbile (Af. Nº 234.675)
    • Alejandro Andrés Reyes (Af. Nº 203.328)

La Junta atenderá en la sede sindical ubicada en Palacios 437, San Carlos de Bariloche, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas, y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la información necesaria.

Plazo para presentación de listas: vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24 horas, día en que la Junta Electoral extenderá su horario de atención hasta la medianoche.

