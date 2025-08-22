UTEDYC Bariloche convoca a asamblea extraordinaria

La Comisión Directiva de UTEDYC Seccional Bariloche informa que, conforme a lo resuelto por el Secretariado Nacional, se ha publicado la convocatoria a Elecciones Generales de los Cuerpos Directivos de la Unión, Consejo Directivo Central y Comisiones Directivas de Seccionales, en el Diario Clarín del día 22 de agosto de 2025.

La publicación incluye el detalle de cargos a cubrir, mandatos, lugares de votación y demás aspectos relacionados al acto eleccionario.

Fecha de elecciones: 30 de octubre de 2025

Horario: de 8 a 18 horas

Junta Electoral Local

La Junta Electoral Local está integrada por:

Titulares: Laura Denise Caro (Af. Nº 235.264) Andrea Zuppi (Af. Nº 312.771) Pablo Kasprzycki (Af. Nº 299.771)

Suplentes: Gustavo Germán Cingolani (Af. Nº 324.791) Fernando Nóbile (Af. Nº 234.675) Alejandro Andrés Reyes (Af. Nº 203.328)



La Junta atenderá en la sede sindical ubicada en Palacios 437, San Carlos de Bariloche, los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas, y se encuentra a disposición de las y los afiliados para brindar toda la información necesaria.

Plazo para presentación de listas: vence el 5 de septiembre de 2025 a las 24 horas, día en que la Junta Electoral extenderá su horario de atención hasta la medianoche.