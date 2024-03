Trabajadores hospitalarios continúan con medidas de fuerza y asambleas permanente

Por la presente queremos dar a conocer la gravísima situación que estamos atravesando en la salud pública de nuestra localidad y nuestra provincia.

Producto de la ineficiencia de este gobierno que, no solo, NO prioriza la salud de la población con hospitales desabastecidos de lo esencial, con trabajadores que no pueden realizar su labor y totalmente precarizados , sino tampoco accede al diálogo con el sector. Producto de ello los trabajadores hospitalarios nos encontramos con medidas de fuerza y asambleas permanente en los hospitales de TODA la provincia.

Entre el día de ayer y hoy las medidas se recrudecieron producto de la falta de disposición al diálogo y resolución por parte del gobernador y la ministra. LOS PRINCIPALES CENTROS DE DERIVACIÓN DE JACOBACCI Y LA LÍNEA SUR NO RECIBEN PACIENTES , como también la renuncia masiva de trabajadores hospitalarios (médicos, kinesiólogos,etc).

Es por ello que pedimos el apoyo de toda la población en este reclamo por pauta salarial digna y hospitales en condiciones ,porque no solo nos afecta como trabajadores, sino el derecho universal de toda la comunidad a la salud.

Trabajadores hospitalarios nucleados en ASSPUR de hospital Dr.R. Cortizo.

Ingeniero Jacobacci