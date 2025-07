Thalasselis: “Seguimos trabajando para incorporar profesionales”

El Ministerio de Salud de Río Negro continúa con su objetivo de incorporar profesionales al sistema público de salud de la Provincia, en un contexto nacional en el que el número de profesionales formados es menor a las necesidades de los sistemas público y privado.

En una entrevista radial el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, afirmó que “el recurso humano en ciertas especialidades es bien escaso, no sólo en Río Negro sino a nivel nacional. Venimos observando, que no está vinculado únicamente con cuestiones salariales, hay una clara decisión de los nuevos profesionales de no avanzar en ciertas especialidades, en el caso de la ginecología y obstetricia, la pediatría especializada en cuidados neonatales, es otro de los ejemplos”.

“Nosotros seguimos trabajando en fortalecer nuestras unidades de neonatología en aspectos tecnológicos de medicamentos e infraestructuras para brindar las mejores condiciones para el desarrollo de los profesionales y para sostener estos servicios”, destacó.

En cuanto al resto del país, Thalasselis sostuvo que “nuestras vecinas provincias tienen las mismas dificultades que atraviesa Río Negro y nosotros seguimos buscando nuevas estrategias y nuevas modalidades para que los profesionales puedan incorporarse en estos sectores tan importantes”.

La Legislatura de Río Negro trató proyectos acerca de las dificultades que los profesionales de otras provincias tienen para incorporarse en el sistema público de salud de la Provincia. Esto ocurre en las zonas limítrofes, como es el caso de Viedma con Patagones, provincia de Buenos Aires; Río Colorado con La Adela, La Pampa; Alto Valle, las ciudades de Cipolletti, General Roca, Cinco Salto, Allen con la provincia de Neuquén; o en El Bolsón con profesionales de Chubut.

“Teníamos dos limitaciones, una el domicilio del profesional, que la ley obligaba a que estén en la provincia de Río Negro. Y la segunda, eran las incompatibilidades por cargos públicos en las dos provincias, que para el caso de los part-time dejó de existir ese obstáculo. Esto nos va a permitir sin modificaciones significativas sobre la normativa de trabajo y sobre la dedicación de trabajo, dar mejor accesibilidad para coberturas de servicios, ya sea de consultorios, guardias externas, consultorios especializados o guardias en unidades de terapia intensiva de adultos, pediátricas o neonatales”, finalizó Thalasselis.