Soraya Yauhar: “No debemos olvidar que Río Negro no es una isla”

¡No debemos olvidar que Río Negro no es una isla, forma parte de la república! que por supuesto anhelamos que sea más federal.

Ante el complejo contexto nacional que estamos atravesando y que es de público conocimiento, claramente nuestro gobernador, Alberto Weretilneck, ha sido preciso en su mensaje al pueblo rionegrino, cuando expresaba, por ejemplo, -“que la provincia ha dejado de percibir $34.000.000 millones de pesos, el equivalente a una masa salarial completa”-.

Por lo tanto, no se puede dejar de ver el esfuerzo que hace este gobierno para ocuparse de la salud, la educación, la seguridad, las obras de infraestructura entre otras cosas. no se puede querer tapar el sol con un dedo y mirar para otro lado, como si a la provincia no le afectara y vivieramos en otro país. ¿qué película están mirando?

¡El esfuerzo que está haciendo el gobierno es enorme y será siempre dentro de las posibilidades y recursos con los que cuente! no somos responsables de déficit fiscal, no somos responsables de la emisión, no somos responsables de los malos gobiernos o malas administraciones nacionales, pero sí somo responsables de que los rionegrinos vivan donde vivan, sea cada vez mejor. y ha sido este gobierno de JSRN quien más ha sabido interpretar las necesidades de cada lugar, de cada región, a lo largo y a lo ancho de la provincia. y sino dense una vuelta por la región más extensa y la que menos habitantes tiene: la región sur, podrán apreciar las obras de mayor justicia social, como el gasoducto.

Siempre será nuestro principal objetivo defender los intereses de los rionegrinos/as, y eso se logra a través de diálogo, el consenso con los que piensan igual y con los que piensan distinto. Pero no es momento de una oposición cerril, ni servil, ni facilitas, ni demagógica, ni cómoda, ni oportunista, porque ya se terminó la campaña electoral y porque hay que gobernar con la verdad completa no a medias, con responsabilidad y con los recursos que se tiene.

Claramente es el camino que está siguiendo nuestro gobernador y que transita nuestro presidente de bloque el Dr. Facundo López y los que formamos parte del partido de gobierno. camino que requiere de una gobernabilidad sensata, de cara a los ciudadanos, sin atajos, ni avivadas, sin tintes electoralistas y priorizando los intereses colectivos sobre los individuales, que es lo que tienen que aprender algunos/as, antes de dedicarse a encender el fuego.

Leg. Soraya Yauhar JSRN