Sierra Colorada: El CURZAS se enfoca en generar hábitos en la nueva población universitaria

El Nodo CURZAS-UNCo Sierra Colorada se enfoca en generar hábitos en la nueva población universitaria a través de la transmisión de técnicas de estudio y de incorporación de la tecnología y las plataformas que se utilizan para la educación a distancia.

La localidad de 2.500 habitantes está en la mitad del trazado de la Ruta Nacional 23, que recorre la región sur y conecta el mar con la cordillera.

El nodo CURZAS-UNCo funciona en el Punto Digital, un lugar que antes fue anexo de educación media por lo que está preparado para dar clases y eso ofrece un “ambiente universitario” al espacio.

Como Auxiliar Técnico Pedagógico, Cristian Ruppel, planteó que la presencia de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) a través del Complejo Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) en la Región Sur “es un momento histórico”.

“Es muy lindo ver que hay gente que no estaba en la universidad porque no podían trasladarse y dejaron sus sueños en pausa. Gracias a los nodos esa gente puede retomar y aferrarse a sus sueños”, manifestó para comentar que “hay personas que no tienen computadora en su casa y no tiene internet” por lo que contar con un espacio físico resulta esencial para acceder al equipamiento y a un ambiente de estudio.

Ruppel es oriundo de Carmen de Patagones donde se recibió de profesor de Arte en la Escuela Alcides Biagetti y luego de Licenciado en Investigación Educativa en la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma.

“El desafío es sostener la matrícula porque hay un desfasaje entre el nivel medio y la universidad. Así que busco darles una mano para que no abandonen. Los ayudo a tener mayor velocidad de lectura, mejor procesamiento de datos, que aprendan a digitalizar. Lo que veo que van necesitando los voy ayudando”, expresó.

En ese marco, contó que la presencia de la Universidad “tuvo muy buena aceptación, se re entiende la importancia del programa y de a poco va teniendo mayor fluidez y dinamismo”.

“Los trabajadores que están estudiando le ponen mucho amor. Tienen que crear hábitos de lectura y de interacción con las computadoras. Buscamos que entiendan que aprender es un trabajo que exige que estés ahí, haciendo lo tuyo”, añadió.

La actividad empezó en agosto del 2023 con los primeros 5 nodos instalados en la región. En este momento tiene una matrícula de 70 inscriptos, la mayoría entre 35 y 55 años.

La mitad optó por el Profesorado de Lengua y Comunicación Oral y Escrita. El resto se distribuyen en la Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre, y los ciclos de complementación de la Licenciatura en Recursos Humanos y de Arte y Sociedad.

Además de esas disciplinas, los nodos ofrecen la Licenciatura en Gestión de Empresas Agropecuarias, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web; y las propuestas de posgrado que incluyen las especializaciones en Educación Literaria y en Educación Mediada por Tecnología Digital, las maestrías en Educación Literaria y en Aprendizajes en Infancias y Juventudes, y el doctorado en Estudios Políticos y Culturales.

DATOS DEL NODO SIERRA COLORADA

Asistente Auxiliar Técnico Pedagógico: Lic. Cristian Ruppel

Lugar: Calle Teofano Stablum e Hipólito Irigoyen

Horario: lunes, martes y miércoles de 15 a 18 horas

Contacto: sierracolorada.nodocurza@gmail.com