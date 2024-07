“Seguimos demostrando que el único federal es Juntos Somos Río Negro”

“Una vez más quedó demostrada la voluntad política del Gobierno de Río Negro de seguir apostando al verdadero federalismo provincial al coparticipar el 15% de lo recaudado con las próximas renovaciones de las concesiones hidrocarburíferas. No hay ley o norma que obligue al Gobierno a hacerlo, pero el Gobernador Alberto Weretilneck, al igual que lo hizo en 2014, ha decidido compartir con los Municipios y ahora las Comisiones de Fomento, parte de lo recaudado sin distinciones de color político ni tamaño de la localidad”. De esta manera, el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, destacó la aprobación hoy en el plenario de Comisiones del proyecto que autoriza a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente para prorrogar por 10 años las concesiones hidrocarburíferas ubicadas en Río Negro.

López hizo referencia así a la aceptación por parte del Poder Ejecutivo Provincial del pedido realizado durante la ronda de consultas por parte de intendentes y legisladores de aumentar el monto coparticipable previsto en el proyecto original. Con la actual modificación se distribuirá un 15% entre la totalidad de los Municipios y Comisiones de Fomento.

Agregó que “otra vez ha quedado demostrado que nuestro Gobierno no tiene mezquindades políticas y decide coparticipar parte de lo recaudado. No creo que muchas provincias hagan lo mismo. Ya lo dijo el Gobernador Weretilneck en varias oportunidades: ‘no hay provincia sin municipios y no hay municipios sin provincia’. Somos todos parte de esta gran Río Negro que tenemos y ahora hemos vuelto a ratificar estas convicciones”.

En tal sentido, el Presidente de la bancada oficialista remarcó la importancia de la apertura del Gobierno Provincial para aceptar las propuestas de los Intendentes, legisladores y todos los sectores vinculados a esta producción. “Hicimos reuniones en distintos puntos de la provincia, nos abrimos para escuchar a todos los involucrados y aceptamos las propuestas para hacer la mejor ley posible. El Gobierno podría haber impuesto su voluntad en el recinto pero decidió, una vez más, abrir el juego para poder construir la mejor alternativa entre todos y demostrar toda la transparencia que nos identifica. Es la mayor expresión de federalismo que se puede tener”, expresó López