Sebastián Elías lanzó su candidatura a intendente por Maquinchao

Sebastián Elías lanzó el viernes su candidatura a intendente de Maquinchan, con la presencia del legislador Alejandro Marinao y la jefa del Movimiento Evita, Silvia Horne y el intendente de Sierra Colorada y legislador electo Fabián Pilquinao,

Acompañan a Elías en la propuesta municipal, Rocío Catriel como presidenta del Concejo Deliberante y Luis Ciganda al Tribunal de Contralor.

«Muchas veces me convocó el peronismo para ser candidato, y no lo fui, pero ahora sé que estoy preparado y seguro de llevar adelante lo que Maquinchao necesita», dijo Elías y afirmó que “esta ciudad tiene que crecer… duele que siempre siga igual… mientras Sierra Colorada o Los Menucos se han ido ordenando, haciendo más llevadera la vida en esta región tan fría. Maquinchao no cambió nada… no hay terrenos para los jóvenes, las familias viven en condiciones precarias cuando tenemos muchas herramientas para mejorar».

«El gas tiene que llegar a todas las casas, es posible, es necesario y es prioridad!! Esa razón siempre me ha movilizado y lo vamos a lograr», agregó Sebastián Elías.