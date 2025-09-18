Río Negro consolida sus Parques Industriales para el desarrollo provincial

El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la entrega del reconocimiento oficial a 25 Parques Industriales de 22 localidades rionegrinas, en el marco de la ley actual de Parques Industriales y la de Promoción Económica. Estas iniciativas buscan fortalecer la atracción de inversiones, la radicación de nuevas empresas y el ordenamiento territorial, en sintonía con los proyectos energéticos y logísticos que posicionan a Río Negro como un nodo estratégico del país.

Acompañado por la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, el Mandatario explicó que “las empresas radicadas en estas áreas tendrán beneficios impositivos diferenciados en Ingresos Brutos, Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario por 3, 5 o 10 años, con mayores ventajas para aquellas con sustentabilidad ambiental. Esto genera importancia competitiva frente a otras provincias”.

Además, destacó las herramientas que el Gobierno Provincial impulsó en el último tiempo para atraer nuevas inversiones y potenciar la industria local: “La Ley de Promoción Económica se complementa con la creación de la Agencia de Desarrollo Económico y Productivo, que funciona como única ventanilla del Estado provincial y de los municipios para trabajar con el sector privado en financiamiento, exportaciones y nuevas oportunidades comerciales. A esto se suma la creación del Fondo de Garantía de Río Negro, con un capital inicial de 2.000 millones de pesos, que permite mejorar el acceso al crédito de nuestras industrias, productores y comercios”.

Los Parques Industriales distinguidos corresponden a Viedma, Allen Sur y Norte, Campo Grande, Catriel, Cervantes, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Comallo, Contralmirante Cordero, Darwin, Fernández Oro (Industrial y Agroindustrial), General Conesa, General Roca (I y II), Lamarque, Los Menucos, Luis Beltrán, Río Colorado, San Antonio Oeste, Bariloche (Parque Tecnológico e vIndustrial), Sierra Grande y Villa Regina.

Estos espacios se consolidan como herramientas estratégicas para promover inversión, generar ecosistemas productivos que abaraten costos y potencien cadenas de valor en cada región. Con esta acción, el Gobierno proyecta a la Provincia hacia un futuro con más infraestructura, conectividad, empleo y oportunidades de inversión, a partir del trabajo conjunto entre Estado, municipios y sector privado.