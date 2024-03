Región Sur: Gran venta de lana en Valcheta

Salieron a venta lotes de productores del grupo Lanas del Colorado, Cooperativa Agropecuaria La amistad Ltda y Cooperativa Agropecuaria La Ventana.

En esta venta se logro precios en un 10% sobre Sipym Prolana.

Por ejemplo, Lana merino con 19.2 micrones de finura y 49.6 % rinde al peine , 20% no vellón , 3733 kg cotización de U$s 4 dolares ( equivalente hoy a $3328 ), otro lote de 1200 kg de 19, 6 micrones y 67 % rinde de 1300 kg a U$s 5.50 dolar por kg. ($4576) y lotes cruza de 24.9 micrones y 60 % de rinde cotizo U$s 2.55 ($2122) .

La firma ganadora fue Furhmann por los 12200 kg total . Todo acondicionado bajo protocolo Prolana con análisis de laboratorio de fibras Inta Bariloche .