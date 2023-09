Ramos Mexia: lanzamiento del Curso de Albañilería

En el salón municipal de Ramos Mexía se realizó el lanzamiento del Curso de Albañilería con la presencia del intendente Nelson Quinteros, el jefe de la Agencia Territorial Viedma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Fernando Fuentes, y el arquitecto Roger García quien estará a cargo de la dirección del curso.

Además se contó con la presencia de funcionarias municipales, los capacitadores y participantes.

Al respecto el intendente Quinteros dijo a las y los presentes ”es muy importante dar inicio a esta capacitación, los ayudará a insertarse en el mercado laboral, y también para proyectos municipales futuros como lo es la autoconstrucción de viviendas”. Además agradeció la presencia del Ministerio de Trabajo y la del arquitecto García.

Fernando Fuentes por su parte expresó “elegí estar acá porque además venimos trabajando en otros proyectos para emprendedores, y porque además quiero destacar la importancia de la presencia del Estado, de lo público. ¿Qué sería de nosotros si no existiera un hospital público, una escuela pública, un movimiento obrero organizado trabajando en conjunto con el ministerio? Lo digo porque estamos en un proceso electoral donde el candidato que ganó las PASO propone eliminar el Estado. Yo quiero reivindicar el Estado más en estos pueblos de la Región Sur en donde si no hay presencia del Estado no hay nada. Acá los grandes inversores no van a venir por eso es necesario que la sociedad reflexione sobre qué modelo de país queremos”.

El arquitecto García también tomó la palabra y agradeció la posibilidad de acompañar este proyecto y dijo estar para informar, asesorar, y destacar la importancia de la obra pública en los últimos años, así como instar a que la gente se capacite y pueda aportar a la comunidad.

Se prosiguió con la entrega de material didáctico para las clases teóricas, en tanto que la parte práctica estará a cargo de Mario Cheuquepal y Adrián Morales.