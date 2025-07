Ramos Mexía elige convencionales para reformar la Carta Orgánica

Este domingo 27 de julio, un total de 944 electores estarán habilitados para votar en Ramos Mexía con el objetivo de elegir a los 15 convencionales que tendrán la tarea de analizar y proponer reformas a la Carta Orgánica Municipal, sancionada en el año 2012.

La elección se llevará a cabo en la escuela primaria de la localidad, donde funcionarán tres mesas de votación en el horario habitual de 8 a 18 horas. Según explicó Vanesa Carrasco, integrante de la Junta Electoral, el sistema de elección será por D’Hondt y, una vez proclamados, los convencionales contarán con 30 días para iniciar el trabajo.

Dos son las listas que se presentan en estas elecciones:

Lista 364 – TPR ( Todos Por Ramos)

Lista 2 – PJ (Partido Justicialista)

El jefe comunal, sostuvo que la Carta Orgánica actual “en muchos aspectos no refleja la realidad de Ramos Mexía” y que “fue un copiado y pegado de otras cartas orgánicas”.

Uno de los puntos a debatir, se encuentra la necesidad de modificar el cupo para el pase a planta permanente municipal, que actualmente exige una base poblacional de 3.000 habitantes, mientras que el municipio cuenta con unos 2.000.

Otro de los ejes centrales será la posibilidad de habilitar un tercer mandato consecutivo para el cargo de intendente, algo que actualmente no está permitido.

“No se trata de una reelección indefinida, sino de permitir tres períodos. No es suficiente el tiempo cuando se quieren hacer cosas, aunque eso no quiere decir que me vaya a presentar”, aclaró Quinteros.

La jornada del domingo marcará un paso clave para la definición del marco institucional que regirá la vida política y administrativa de Ramos Mexía en los próximos años.