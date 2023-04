“Quitapenas” el carrito de hamburguesas sin TACC en la ruta 23

Ana Torrentegui, una emprendedora de Bariloche instaló su carrito a 7 km de Comallo, a la vera de la ruta y allí ofrece sus hamburguesas sin TACC.

La Ruta Nacional 23 recorre el centro-sur de Río Negro, quienes la transitan van descubriendo lugares como Quitapenas, un carrito que esta ubicado en el km 511 a 7 km de Comallo y 100 Km de Bariloche.

Ana Torrentegui, es una emprendedora de Bariloche que tiene el único carrito de Comida sobre la ruta 23, entre la costa y la cordillera. Ella vivía en la comarca andina y trabajaba con su carrito en Lago Puelo. «Cuando vino la pandemia hubo que cerrar todo y me volví al campo de mis padres, y en plena pandemia la verdadque era una buena propuesta para estar al aire libre que no hubiera tanto riesgo de contaminación».

Ana destaca que la idea fue «brindar un servicio a la gente que pasaba por la ruta». Y agrega, «sorprender a la gente que de repente en medio de la nada se encuentra con hamburguesas caseras con pan casero, a veces hay algún postre, alguna fruta, libros»

La hamburguesa que ofrece, está hecha con carne fresca, de la zona, recién carneada, lo cual es una garantía. Tampoco tiene agregados como para dar volumen. Es una hamburguesa de 130 gramos de carne, bien condimentada, con lechuga, tomate, queso y huevo. La particularidad es que el pan es casero, libre de gluten.

Ana le comenta a #Canal10 que su idea es estar, los días en que el tiempo esta más amigable, cuando no hace tanto frío, «la gente no para porque hace mucho frío». Ya lo experimenté y no es una buena época para estar en el invierno».

La gente que transita por la 23 se sorprendía al ver el Quitapenas a la vera de la ruta, hasta que comenzaron a parar. «Pasábamos, veíamos el carrito y dijimos, un día vamos a parar a comer y hace 15 días no estaba abierto, entonces hoy dijimos paramos y nos comemos una hamburguesa» comentó una clienta. Y agregó que le llamó la atención porque es pan sin TACC y «que esté el carrito acá es bárbaro porque te ayuda a parar un rato, disfrutar del paisaje».

¿Se ven deliciosas? le consulta #Canal10 a otro potencial comensal,»espactacular, muy bueno, asi que lindo lugar».

Ahora ya sabe, tiene algo más para agregar a la rutina del viajero de la ruta 23. Atravesar la meseta, disfrutar de la belleza del paisaje, buscar un lugar para parar, cargar energías y seguir viaje. Ahora hay que agregar la parada en Quitapenas, el carrito de la 23 y honrar las hamburguesas sin TACC de Ana.