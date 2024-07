Provincia sigue llevando servicios a los vecinos en Pilcaniyeu

Hoy se llevó a cabo la licitación por parte del Gobierno de Río Negro para las obras de ampliación de redes de agua y electricidad en Pilcaniyeu, destinadas a un loteo social que beneficiará a 36 familias en la zona este de la localidad. Este proyecto, con un presupuesto oficial de $124.489.189, tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de suministro en dos nuevas manzanas integradas al ejido urbano.

“Sin agua y sin electricidad no se puede construir, no se puede poner la cloaca y todo lo demás, pero si no tenés agua y no tenés electricidad no podés construir, por lo tanto es el primer paso que siempre damos. Esto va a terminar después en vivienda, así que seguramente en un par de meses avanzaremos con el próximo paso que son las viviendas” aseguró el Gobernador Weretilneck.

“Buscamos acompañar la propuesta de la Municipalidad de incorporar nuevos lotes para vecinas y vecinos de Pilcaniyeu, para que sigan progresando, porque sabemos que están faltando lugares donde vivir, lugares donde construir la casa y la vida de los sueños” agregó.

”Esta es una primera obra, una primera muestra, como hemos dicho muchas veces en los aniversarios y cada vez que venimos, prácticamente la mayoría de los servicios están: el gas, la electricidad, el agua, las cloacas, es decir que los vecinos que ya están viviendo, comparándolo con otras localidades, prácticamente tienen todos los servicios que se necesitan” finalizó el Mandatario.

“La posibilidad de dotar de infraestructura a 36 lotes es fundamental, porque son futuras 36 familias que van a tener lotes con agua y con electricidad. En ese aspecto, en este trabajo en conjunto que estamos haciendo Provincia y Municipio, queremos fortalecer la relación, queremos tener mucha más cantidad de presencia en la localidad”, expresó el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren.

Además del Gobernador estuvieron presentes la intendenta, Daniela Cornejo; el ministro Alejandro Echarren; el subsecretario de Municipios y Comisiones de Fomento, Nestor Ayuelef; intendentes e intendentas de la Región Sur junto con vecinos, legisladores y otras autoridades locales y provinciales.

El Gobernador Alberto Weretilneck realizó la entrega de un aporte de $3.000.000 que serán destinados a la construcción de una nueva vivienda para una vecina que sufrió la pérdida de su inmueble por un incendio.