Plan Calor: ¿Cómo funcionará el sistema digital para el retiro de garrafas?

El nuevo sistema digital para el retiro de las garrafas sociales se pondrá en marcha en Bariloche y Dina Huapi, dejando atrás los tradicionales cupones en papel. Se estima que en la segunda quincena de mayo referentes del área harán llegar a cada beneficiario un código QR que servirá para todo el operativo.

El nuevo sistema no requiere obligatoriamente contar con un dispositivo celular o con wifi al momento de retirar la garrafa social. Además, contempla un acompañamiento permanente por parte del personal del Plan Calor Garrafas para aquellas vecinas y vecinos que no cuenten con dicho dispositivo o no puedan acceder al código.

Esta metodología, más eficiente y práctica, permitirá mejorar la transparencia y la eficacia en la administración de los recursos, eliminando la impresión de cupones y permitiendo un acceso directo a cada beneficiario.

La entrega de las garrafas está programada para los primeros días de junio y se espera que este nuevo sistema reduzca la burocracia, brindando una atención más rápida y efectiva a las familias que requieren de la ayuda estatal.