Pichi Mahuida ya está integrada al sistema eléctrico rionegrino

El Gobierno de Río Negro finalizó en 90 días la obra que integró a Pichi Mahuida al sistema eléctrico provincial, a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, para mejorar la seguridad, la calidad y la continuidad del servicio. La intervención permitió regularizar la red eléctrica del paraje y dejar atrás la dependencia de una provisión desde La Pampa, con una nueva vinculación desde la Estación Salto Andersen, en territorio rionegrino.

La obra fue ejecutada por la empresa CEPIEM SRL, con una inversión provincial de $221.120.000. Los trabajos incluyeron el tendido y conexión de cableado subterráneo de 13,2 kV, la provisión y conexionado de una línea aérea de media tensión, la instalación de protecciones, la normalización de la subestación transformadora y la renovación de infraestructura de baja tensión y alumbrado público. De esta manera, Pichi Mahuida quedó incorporada al sistema eléctrico provincial, con mejores condiciones de prestación para las familias de la zona.

Entre las mejoras realizadas se incorporaron luminarias LED, pilares y protecciones, se reemplazaron postes, se instaló un nuevo tablero de alumbrado público y se extendió la red para reforzar la iluminación en sectores clave del paraje.

Impacto directo en la vida cotidiana

La obra apunta a brindar un servicio más seguro y eficiente, priorizando la seguridad pública, el cuidado de los usuarios y una mejor calidad de vida para los habitantes. La integración al sistema eléctrico rionegrino representa una mejora concreta para la comunidad, con infraestructura que garantiza mayor previsibilidad en la prestación.

Se trata de una política sostenida de ordenamiento e inversión en infraestructura estratégica. En esa línea, la Provincia avanza con obras concretas que fortalecen los servicios, amplían derechos y preparan a cada región para su desarrollo futuro, con más presencia del Estado y respuestas reales para las comunidades.