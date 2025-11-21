Nueva capacitación sobre procedimientos disciplinarios para hospitales

El Gobierno de Río Negro brinda nuevas herramientas a las áreas legales y de Recursos Humanos de los hospitales públicos. El objetivo es agilizar los trámites y mejorar la eficiencia en la gestión de los procedimientos internos.

La Secretaría de la Función Pública, junto al Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), ponen en marcha una capacitación sobre Procedimiento Disciplinario. Esta iniciativa apunta a lograr una mayor eficiencia en la tramitación de los sumarios que se gestionan ante la Junta de Disciplina.

En esta primera etapa, la formación es obligatoria para directores y personal de asesorías legales de los hospitales provinciales. También participarán representantes de las áreas de Recursos Humanos de cada nosocomio y personal del Ministerio de Salud.

Al finalizar el curso, se otorgará un certificado que acreditará la aprobación de la capacitación.

Cronograma

El curso consta de cuatro módulos que suman un total de ocho horas cátedra, distribuidos de la siguiente manera:

Módulo I: Instancia presumarial. Vinculado al armado de los expedientes disciplinarios: requisitos, elementos necesarios para su conformación, el dictamen legal y la figura del sumario abreviado.

Módulo II: Procedimiento sumarial. Abarcará lo establecido en la Ley 3487 y su Decreto Reglamentario 1405/01. Se tratará el rol de los instructores sumariantes, la colaboración de Recursos Humanos, el procedimiento probatorio y la intervención de la Junta de Disciplina.

Módulo III: La notificación. Orientado a los recaudos necesarios para que una notificación sea válida y sus distintas formas.

Módulo IV: Las sanciones. Se abordarán las diferentes sanciones, sus consecuencias y correcta aplicación, así como las facultades del administrado y la relación con los fueros gremiales.

Modalidad

El cursado se realizará de manera virtual y sincrónica los días 26 de noviembre, 3, 17 y 19 de diciembre, de 9 a 10.30.



Si bien esta instancia está focalizada en el sector de Salud, el Gobierno Provincial prevé extender esta capacitación al personal de los distintos organismos durante el año 2026.



La inscripción se gestiona a través del sitio web del IPAP.