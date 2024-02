Más de 500 clubes respaldaron a gobernadores patagónicos

Clubes, ligas, federaciones y otras entidades deportivas de la patagonia respaldaron el comunicado “Las Provincias Unidas del Sur” a través del Ente Patagónico Deportivo.

Al respecto, el secretario de Deporte de la provincia, Nahuel Astutti, manifestó: “dialogamos con muchísimas instituciones rionegrinas que se expresaron frente a esta situación y se sumaron para acompañar a los gobernadores patagónicos en la defensa de los recursos naturales y también en exigir al Gobierno Nacional que gire los fondos retenidos de la Coparticipación Federal”.

El deporte de la Patagonia mostró un enfático respaldo a los gobernadores que días atrás emitieron un comunicado con la firma de Alberto Weretilneck de Río Negro, Rolando Figueroa de Neuquén, Claudio Vidal de Santa Cruz, Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Sergio Ziliotto de La Pampa.

Son 512 clubes, ligas, federaciones y otras entidades deportivas que avalaron un documento del EPADE, en el cual los Secretarios de Deportes de la Patagonia y los titulares del Ente firmaron un documento. Podés ver el comunicado completo acá: https://acortar.link/xA9btT.

“Es inadmisible que nos nieguen esto que nos corresponde por derecho y que a los únicos que perjudica es a las y los rionegrinos de todos los sectores y el deporte no queda exento. No podemos hacernos los distraídos, vamos a defender a nuestros clubes, a nuestros deportistas, este no es el camino para construir un país federal y más justo”, enfatizó Astutti.