Marta Ignacio: “es crítica y compleja la situación que nos dejaron el municipio”

La actual Intendente de Sierra Colorada, Marta Ignacio, brindó detalles de el estado en que recibió la municipalidad haciendo mención de la gran deuda que ha dejado la gestión saliente.

“Desde el dia uno comenzamos a trabajar con una escribana pública, para certificar el estado de Instituciones y vehiculos y analizar los inventarios entregados, que dicho sea de paso, no coinciden con los escritos recibidos”. Expreso Marta Ignacio

La actual intendenta hablo en la Am880 y manifestó que “es crítica y compleja la situación en que nos han dejado el municipio, hay deudas que superan los 50 millones de pesos, hay 97 cheques emitidos, entre la fecha 04 al 08 de diciembre, el cual, el primer dia de hábil que fue el 11 de diciembre, las personas que tenian en posesión esos cheques, pasaron por el banco y no pudieron cobrarlos, porque en las cuentas no habia plata, es asi que la documentación de respaldo no existe, de hecho seguimos recibiendo proveedores que pretender cobran, pero repito, no tenemos documentación que justifique el pago de esos cheques“

Ignacio manifestó que es su prioridad pagar el aguinaldo a los empleados municipales, por este motivo, el gobernador va a realizar un aporte no reintegrable para ayudar a que esto suceda.

Además la Intendente se refirió al estado de vehiculos e instituciones e indicó “los vehiculos no estan aptos para circular, a excepción de una trafic, pero el resto, todos tienen diferentes inconvenientes. En cuanto a las instituciones tuvimos que hacer malabares para dar con las personas que tenian las llaves y posterior a eso, verificamos el faltante de varios elementos en cada una de ellas“

Para finalizar Marta llevó tranquilidad a la población manifestando que trabajará arduamente junto a su equipo, para poner de pie a Sierra Colorada y brindar la mejor atención a la población.