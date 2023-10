Los legisladores de Rio Negro no cobrarán el bono

Mediante resolución Nº 319, firmada por el Presidente de la Legislatura de Río Negro, Alejandro Palmieri, se resolvió excluir a los Legisladores de la provincia del cobro de la segunda cuota de $ 30.000 (que será abonada con la liquidación de los haberes del mes de octubre y se descontará de la misma liquidación, en concepto de devolución), y de la suma fija no remunerativa y no bonificable de $ 30.000 que fue otorgada en el mes de septiembre pasado.

La resolución está fechada en Viedma el 2 de octubre y lleva la firma del presidente de la Legislatura de Río Negro.

En los considerandos se detalla que, originalmente, al haberse eliminado el tope limitante para el cobro de la suma fija de $ 60.000, los legisladores quedaron incluidos automáticamente en su percepción.

Ante esta situación, se decidió excluir a los Legisladores de la Provincia de Río Negro del cobro de la suma fija no remunerativa y no bonificable de 60.000 pesos, con la devolución de los 30.000 pesos otorgados en septiembre y no liquidar la cuota 2 correspondiente al mes de octubre.