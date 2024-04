López rechazó el pedido de interpelación a la Ministra de Salud

El Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, rechazó la posibilidad de una interpelación a la Ministra de Salud Ana Senesi, como consecuencia del cambio de destino del resonador magnético que en principio se iba a instalar en el hospital de General Roca y finalmente se colocó en Cipolletti.

López explicó que “más allá del planteo oportunista de algunos legisladores, es importante recordar que el cambio de destino fue decidido en virtud a las grandes y costosas modificaciones edilicias que había que hacer en el hospital López Lima para la instalación del resonador. Es más, algún memorioso recordará que en principio hubo un fuerte rechazo interno a la colocación en el nosocomio de General Roca porque esto implicaba el traslado del área de Farmacia y múltiples cambios en la organización y distribución interna del Hospital y con el agravante de que Nación había comunicado q de no ser utilizado el mismo sería destinado a otra provincia. Es por ello que se decide instalarlo a otro Hospital de categoría 6 que no contara con esa prestación.

“Entendemos que haya reacciones en contra de esta decisión que, repito, tiene sus fundamentos técnicos, pero veo que lamentablemente aparecen las mezquindades de un sector de la política que quiere sacar rédito de esto”, sostuvo hoy López.

El Presidente de la bancada oficialista manifestó que “La Ministra Senesi está ocupada resolviendo las urgencias y necesidades que tiene el sistema público de salud, cada vez más afectado por el salvaje ajuste nacional, como para tener que dedicar tiempo en dar respuesta a pensamientos pequeños de un grupo de legisladores opositores”.

“Con mucha mala intención tratan de plantear que el resonador se va a instalar en Cipolletti porque es la ciudad del Gobernador. Lo que no dicen, seguramente a propósito, es que la decisión de cambiar su destino se tomó hace casi un año, en la gestión anterior en la que Alberto Weretilneck no tomaba absolutamente ninguna medida”, argumentó el legislador oficialista.

“Como Gobierno queremos llevarle tranquilidad a los roqueases, porque en el proyecto de construcción del nuevo hospital está prevista la estructura para un resonador, pero mientras tanto, se han tomado las previsiones necesarias para que tengan garantizado un servicio de calidad ante una urgencia o necesidad.

“Siempre decimos que para nosotros todas las ciudades y todos los rionegrinos y rionegrinas tienen el mismo valor y la misma importancia, y éste caso no es diferente. No se perjudica a ningún roquense con esta medida, porque el servicio está garantizado, y por otra parte, se evita tener que modificar el funcionamiento de distintas áreas para la instalación el resonador. Eso demuestra que siempre trabajamos para la gente, mientras que otros en la oposición se siguen mirando el ombligo y sólo quieren sacar ventaja”, indicó finalmente.