López: “La Universidad pública es patrimonio de todos”

El Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, convocó a los rionegrinos a “alzar la voz en defensa de las universidades públicas ante el avasallamiento del Gobierno Nacional que atenta contra el sistema público y gratuito actual de la educación”. El Legislador remarcó la importancia en nuestra provincia de las Universidades de Río Negro y del Comahue, las cuales desempeñan un papel crucial en el desarrollo histórico, social, económico y cultural.

“Estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde siempredefendí la gratuidad de la enseñanza y el gobierno tripartito contra el entonces proyecto de la Ley de Educación Superior de Carlos Menem que tenía un claro intento privatista de las universidades”.

López tiene una larga trayectoria como dirigente estudiantil. Fue presidente del Centro de Estudiantes y Consejero Académico de Derecho en la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Esta historia ya la viví. No estoy en contra del control de la administración, ni dela definición de las carreras que necesita el país. Pero no podemos permitir que bajo ese pretexto se avance sobre la autonomía universitaria, ni que se instaure un sistema de arancelamiento que propicie una universidad elitista, sin cogobierno ni libertad de cátedra, y por ende, sin pensamiento crítico, lo que constituye la esencia de la universidad en nuestro país”, expresó el Parlamentario.

Remarcó en tal sentido que “la universidad pública y gratuita es la única fomra de progreso social pacífico, porque iguala oportunidades, y sobre todo, le da la oportunidad a los integrantes de los sectores más vulnerables de la sociedad de acceder a una educación de calidad, similar o mejor a la que reciben aquellos que pueden pagar una universidad privada”.

“Los médicos que sostienen la salud en nuestro país, los arquitectos que construyen la Argentina, los científicos que nos han llevado a ser ejemplo en el mundo, todos ellos en su gran mayoría son fruto de la Universidad Pública. Nuestras universidades son sinónimo de extensión, investigación, desarrollo de la ciencia, crecimiento y expansión del conocimiento. No podemos darnos el lujo como país y como sociedad de perderlas”, añadió

Sostuvo además que “la Universidad pública es parte de la historia y el presente de nuestro país, que ha crecido y se ha mantenido gracias a la expansión del conocimiento a través de ella, generando cada vez mayor desarrollo. Es patrimonio de todos los argentinos y las argentinas”.

“Párrafo aparte para la Universidad del Comahue y la Universidad de Río Negro, que brindan la posibilidad a miles y miles de rionegrinos y rionegrinas de acceder a una carrera universitaria en su propia ciudad o a escasos kilómetros de su lugar de residencia, evitando así que sus familias tengan que gastar importantes sumas para poder mantenerlos en los grandes centros urbanos como sucedía hasta no hace mucho tiempo. Con una gran variedad de carreras y un nivel académico de excelencia, se les brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de formarse como profesionales, sin tener que emigrar a Buenos Aires, lo cual sucedía en otros tiempos”, manifestó.

“Por la Educación Pública, yo marcho”, recalcó finalmente