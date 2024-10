López: “El sistema nos dio la razón, había un abuso de las licencias en el Estado”

El presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, aseguró que los controles de ausentismo iniciados por el Gobierno Provincial demostraron que “había un abuso” en el pedido de las licencias. “Esto no es contra de los derechos de nadie, por el contrario, es en defensa de quienes van todos los días a trabajar y cumplen con su tarea”, remarcó.

López se refirió a los datos del informe presentado ayer por el Consejo de la Función Pública, donde se demostró que más del 53% de los días de licencia solicitados en septiembre por personal estatal carecían de sustento o presentaban alguna irregularidad, lo que derivó en su rechazo.

“De un total de 48.518 días pedidos por motivos de salud o atención familiar, solo fueron convalidades 22.722 días y el resto presentaban alguna irregularidad. En el mes anterior, cuando todavía no se habían implementado los controles, se aceptaron más de 42.200 días de licencia. Las cifras nos dieron la razón y demuestran que había un abuso del sistema”, explicó el jefe de la bancada.

López defendió la decisión del Gobernador Alberto Weretilneck de iniciar este proceso de control del ausentismo. “Había un exceso en el pedido de licencias, que generaba fallas en el funcionamiento del Estado. Esta medida es en defensa de los miles de trabajadores y trabajadoras que todos los días se levantan y concurre a sus puestos laborales, sin poner excusas y sin burlarse del resto de sus compañeros”, dijo.

“Es normal que en cualquier trabajo controlen el ausentismo. No entendemos todavía la negativa de algunos sindicatos, como la UNTER, que durante todo este tiempo avaló este desmanejo. Y no son las y los docentes, es la UNTER. Esto seguro que la gran mayoría de los docentes no abusan del sistema y están de acuerdo con este control”, aseguró López.

Finalmente, indicó que el control del ausentismo también contribuye a la transparencia porque “permite auditar y revisar el cumplimiento de la jornada laboral” y mejora el funcionamiento del Estado, en todas sus oficinas.