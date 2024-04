“Jamás se planteó un nuevo impuesto”, aclaró el Legislador San Román

El Legislador Gustavo San Román aclaró hoy que el proyecto para la establecer un Régimen Especial de Contribución por Mejoras “no significa en absoluto implementar un nuevo impuesto”. “Esta iniciativa busca equidad en el pago de obras públicas y beneficiar a más vecinos con los mismos recursos. No es un impuesto, sino un recupero por la realización de obras”, sintetizó el parlamentario de Juntos Somos Río Negro.

El proyecto se encuentra en tratamiento en comisiones.

En tal sentido, San Román explicó que “nadie va a tener que pagar nada compulsivo, ni se trata de un pago permanente. Esto es solamente por una mejora”. Se trata de un recupero de la inversión en la obra pública en el caso que produzca un aumento del valor de la propiedad particular, como puede ser el caso de asfaltado o sistemas de cloacas. Dicho recupero irá destinado a un fondo específico para ser reutilizado en distintas obras de las mismas características.

Según indica el proyecto de Ley, “se cobra solamente a los beneficiarios de la obra, es que se propone aprobar un marco legal general que le permita al Poder Ejecutivo analizar la procedencia de su aplicación caso por caso, según el tipo de obra pública y la localidad, pudiendo variar los porcentajes de recuperación, el alcance de la zona de beneficio, proponer esquemas de financiación y modalidades de pago diferentes o exenciones”.

San Román citó como ejemplo que “hay casos en los que los vecinos se juntan para proyectar una obra de asfalto en su cuadra y son ellos quienes la pagan. En paralelo, muchas veces los Municipios y la Provincia realizan obras similares con fondos propios y el frentista no paga nada. Lo que esta iniciativa trata es de llevar equidad a todos los vecinos”, sintetizó.

En diálogo con Radio Nacional Viedma, San Román explicó que “la contribución por mejoras ya existe en muchos países, provincias e incluso Municipios de Río Negro. El recupero permitirá que los fondos puedan llegar a más vecinos, y de esta manera, que haya más beneficiarios de obras de este tipo”.

“Hubo una mala interpretación (casual o adrede) respecto que se iba a instaurar un nuevo impuesto. Esto no es así. No es un impuesto ni busca recaudar, porque la realidad es que eso va a ir a un fondo específico para poder lograr más obra pública a través del tiempo y además se estaría logran más equidad entre los beneficiarios de las obras. Además, no va a haber ninguna obra compulsiva porque en todas se plantea un registro de oposición”