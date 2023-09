Jacobacci: un candidato “Robo el diseño de pajaritos” para hacer campaña

El «artista de los pajaritos en la cabeza» Emilio Ferrero, denuncio al candidato a intendente Joel Cordoba de (UP), al utilizar sus diseños para hacer campaña al entregar un regalo a los docentes en su día.

Ferrero expreso: “Me contaron muchos pajaritos que hay un candidato a intendente en Ing Jacobacci, Río Negro que, por el día del maestro, anda regalando golosinas acompañadas con una tarjeta con mis pajaritos”.

“Aviso que el señor candidato a intendente a mi NO ME PIDIÓ ningún permiso ni me pagó por usar mis trabajos. “Digo, por las dudas ustedes piensen que ese señor o su director de campaña tiene algo que ver conmigo. “Solo se robó mi trabajo”.

“Este candidato hizo política partidaria dentro de una institución educativa cosa que está totalmente prohibido”

“Lo curioso es que si gana ya sabemos en qué ciudad no me van a recibir”. finalizo el artista Emilio Ferrero

Emilio Ferrero es un humorista gráfico, escritor y dramaturgo con años de publicaciones. Es un artista polifacético con obras de su autoría avaladas con destacados premios.