Jacobacci: José Mellado juró como intendente

En un acto muy emotivo realizado en la casa de la cultura de Jacobacci, Jose Mellado juró como intendente, luego tomo juramento a los nuevos miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas.

Asumieron su cargo los concejales Mirko Antehuil (UP), Maximiliano Verte (REDES) Lucrecia Mondillo (UP) y en el Tribunal de Cuentas Juliana Tinture (UP) Germán Gonzalez (UP) Y Braulio Campetti (REDES).

En su discurso, Mellado destacó que “todo es una incertidumbre pero lo que es seguro, es que vamos a administrar cada peso en el municipio de Jacobacci. Nos toca asumir este mandato cuando nuestra Argentina está cumpliendo 40 años de Democracia. Aspiro a trabajar buscando los puntos intermedios para solucionar y mejorar la calidad de vida de los Jacobacinos”.