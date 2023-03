Jacobacci: Concejales de JSRN solicitan a nación la Prórroga del “Plan Lanar”

El pasado Miércoles los concejales Edgardo Mardones y Anibal Rojas presentaron un proyecto de comunicación para solicitar la prorroga en términos de 1 mes del programa “Plan Lanar”.

Este programa lo crea la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para la compensación economice de pequeños y medianos productores y productoras de la REGIO PATAGONICA.

Entendemos que fue poca la difusión, luego de no tener en funcionamiento la señal AM de Radio Nacional durante varios días, que las posibilidades de acceso a la tecnología por parte de muchas personas y las distancias que deben transcurrir para llegar a los centros urbanos no les ha permitido poder acceder a este beneficio.

Por ello atendiendo a que el día 28 de febrero cerro dicha inscripción, solicitamos una prorroga para que todos aquellos que no lograron realizar el tramite tengan otra posibilidad de hacerlo.

PROYECTO: