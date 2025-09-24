FIT: Río Negro lleva sus atractivos a la máxima vidriera de Latinoamérica

Al igual que en años anteriores, Río Negro volverá a promocionar sus principales destinos y atractivos en la Feria Internacional de Turismo -FIT-, una de las vidrieras turísticas más importantes de Latinoamérica que tendrá lugar en Buenos Aires desde el 27 al 30 de septiembre y reunirá a profesionales del rubro y público en general.

Se trata de un importante evento que congregará no sólo a las provincias argentinas, sino también a organismos, operadores y empresas turísticas de todo el mundo, convirtiéndose nuevamente en un destacado espacio para la concreción de negocios, así como también para favorecer el impulso a la innovación y la promoción turística.

En esta oportunidad, Río Negro llevará su propuesta para atraer la llegada del turismo, con una oferta focalizada principalmente en la próxima temporada de verano en la que los que visiten la provincia encontrarán un amplio abanico de atractivos que va desde diversas playas hasta increíbles alternativas en contacto con la naturaleza al pie de la montaña.

Asimismo, el stand de la Provincia contará con la participación de referentes turísticos de los municipios de General Roca y Villa Regina en representación de la región de los Valles; San Antonio Oeste, Viedma y Sierra Grande, por parte de la Costa Atlántica; El Bolsón y Bariloche por la zona cordillerana y Dina Huapi y Pilcaniyeu de la Estepa.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa acompañando la promoción de los destinos turísticos de la provincia, en esta oportunidad en una de las ferias más convocantes del sector que se espera reúna a más de 135.000 visitantes entre el público general y el profesional.