Facundo López: “no pondremos palos en la rueda mientras no se afecten los intereses de los rionegrinos”

“Que la dirigencia de La Libertad Avanza no se confunda ni ilusione: Juntos Somos Río Negro no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional ni con sus ideas”, afirmó hoy el Presidente del Bloque de Legisladores del partido oficialista rionegrino Facundo López. De esta manera, el parlamentario rionegrino salió al cruce de las repercusiones que tuvo el acompañamiento al dictamen en favor de la Ley Ómnibus que presentó el presidente Javier Milei en el Congreso por parte del Diputado Nacional por Juntos, Agustín Domingo.

López fue explícito al remarcar que “no nos sentimos representados por el Gobierno Nacional. No avalamos sus ideas, sus políticas y muchas de sus decisiones, pero como Partido provincial siempre creímos y apostamos al diálogo y no al aislamiento, siempre en defensa de los intereses de todos los rionegrinos por encima de todo. Esa es la razón por la que Juntos acompañó el dictamen en Diputados”.

Recordó no obstante que “más allá del acompañamiento al dictamen, Juntos Somos Río Negro planteó una gran cantidad de disidencias con el proyecto original porque se afectaban los intereses provinciales. Seguiremos firmes en ese camino defendiendo a nuestra provincia”, sostuvo.

El Presidente de la bancada oficialista rionegrina llamó a “no confundirse” a la dirigencia de LLA en Río Negro, que en las últimas horas plantearon el acompañamiento del Diputado de Juntos como una suerte de acercamiento a esa fuerza política.

“No compartimos las ideas y las políticas de LLA, pero como rionegrinos reclamamos modificaciones y reglas claras en materia de hidrocarburos, regalías, coparticipación de impuestos, retenciones, pesca, el futuro de la Zona Fría y las Jubilaciones. Siempre vamos a estar defendiendo los intereses de nuestra provincia, sin importar de qué color político sea el Gobierno Nacional”, aseveró.

Indico finalmente que “más allá de las diferencias políticas con LLA, siempre hemos sido dialoguistas y no pondremos palos en la rueda en la medida que se respeten los derechos de los rionegrinos y rionegrinas”.

Más allá de esta situación planteada en la Cámara de Diputados, el legislador Facundo López cuestionó fuertemente al Gobierno Nacional de culpar a las provincias por el déficit fiscal. En tal sentido, y en consonancia con las declaraciones del Gobernador Alberto Weretilnck, llamó a los representantes nacionales a dejar la confrontación de lado y trabajar en el consenso con las provincias y las demás fuerzas políticas. “No nos dejaremos extorsionar ni apretar, nuestras convicciones son claras: defender a los rionegrinos, y en ese camino, no toleraremos ningún tipo de presión”, indicó finalmente el Presidente de la Bancada de Juntos Somos Río Negro.