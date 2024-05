Esperanza de futuro: el Gasoducto cambia la vida de miles de rionegrinos

Con la inauguración del Gasoducto de la Región Sur, que lleva gas natural a más de 17 mil rionegrinos y rionegrinas, la calidad de vida para los habitantes de Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y Maquinchao será distinta.

“Lo más importante que nos puede pasar es que las obras sean queridas por la comunidad, que las obras sirvan para los que fueron pensados, y que las obras mejoren la forma de vivir de cada uno de ustedes”, destacó el Gobernador Weretilneck durante la inauguración al referirse a esta obra histórica del Plan Castello, diseñada también para fomentar la actividad socio-económica de la región.

El esfuerzo del gobierno provincial fue reconocido por los vecinos de la Línea Sur y en este sentido, Ada, de Ramos Mexía, recordó que “un día vinieron y me dijeron ‘te vamos a colocar el gas’. Me costó creerlo, yo recibí varios golpes en mi vida y por eso hoy estoy agradecida por tener mi casa y el gas para calentarnos”.



Esta obra llegó para brindarles una mejor calidad de vida a quienes viven allí, atrás quedarán las salidas por el monte en búsqueda de leña para calentar el hogar o cocinar. “Estamos felices, imagínate que nos calefaccionábamos a leña, era una odisea porque hoy por hoy ya no tendríamos lugar para buscarla, tendríamos que comprarla y es un servicio muy caro”, señaló Mirta, vecina de Sierra Colorada haciendo referencia al antes de la obra.



Por su parte Hugo, vecino de la localidad, añadió que “nosotros ya somos personas mayores, pero seguramente las generaciones de nuestros hijos y nietos van a poder disfrutar mucho más”.

“Estoy orgulloso de tener este acontecimiento en esta localidad, en la casa donde nos criamos, sobre todo para mis viejos que se criaron con la leña al fuego y nosotros lo vivimos; hoy tener el gas natural es muy beneficioso para todos”, expresó Jorge, vecino de Los Menucos.

A partir de esta obra para las vecinas y vecinos de la Línea Sur las caminatas en búsqueda de leña, la humedad y el frio del hogar, ver donde acopiar leña o tener que levantarse durante la madrugada para reavivar el fuego, son acciones que quedarán en el recuerdo y serán anécdotas para futuras generaciones.