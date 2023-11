Empresa Las Grutas dono los pasajes a los estudiante de Ñorquinco

Un grupo de 6 estudiantes de 7° grado de la Escuela N 29 de la localidad de Ñorquinco, solicitaron colaboración a través de las redes sociales para poder realizar su viaje de estudios, luego que el tren protagónico suspendiera sus viajes por 20 días y esto impedía que ellos lograran cumplir el sueño de viajar a Las Grutas.

Luego de que su solicitud se hiciera viral, La empresa Las Grutas en nombre de Héctor Castro se contacto con la docente, a quien le comunico que la empresa donaba los pasajes de ida y vuelta desde Pilcaniyeu a las Grutas,

Norma Veronica Pagnilef expreso en sus redes sociales: “Con toda la emoción que hoy nos invade, queremos contarles que logramos superar nuestro objetivo, no solo juntamos más de 200.000$ en menos de 24 hs, si no que también conseguimos los pasajes por parte de la empresa Las Grutas”.

“Queremos contarles que el dinero que logramos recaudar no solo nos aliviaba el traslado de los chicos de Ñorquinco a Pilcaniyeu (que corría por cuenta de los padres) si no que también permitirá pagarle el viaje a uno de nuestros niños que no iba a poder viajar por la situación económica que hoy nos aqueja y no podía afrontar los gastos del viaje”

“Felices por el hecho de que puedan concretar su viaje, pero mucho más importante es que viajarán todos Agradecidos siempre. Alumnos de 7mo grado. Esc N° 29. Ñorquinco” expreso Veronica Pagnilef