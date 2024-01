El Gobierno no está en condiciones de aumentar los salarios

“Lamentablemente no podemos realizar una propuesta salarial a los trabajadores. Si aumentamos los sueldos después no podremos pagarlos”.

Esta mañana se desarrollaron reuniones paritarias desdobladas en la Secretaría de Trabajo, entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y UnTER, y en Función Pública, con los gremios ATE y UPCN.

En ambos encuentros, desde la Provincia se detalló la crítica situación económica y financiera, con una deuda recibida de aproximadamente 30 mil millones de pesos, hospitales sin insumos ni personal médico, y la Policía sin patrulleros ni equipamiento para brindar seguridad.

“Las y los empleados públicos deben comprender la dramática situación económica que estamos afrontando. El Gobierno Provincial está abierto al diálogo en búsqueda de acuerdos, pero debemos ser muy cautelosos porque estamos al borde de la quiebra”, lamentaron.

“Lamentablemente no estamos en condiciones de realizar una propuesta salarial porque si aumentamos el gasto después no podremos pagar los sueldos. No podemos discutir porcentajes ni actualizaciones porque la Provincia está al límite, tiene menos ingresos y más gastos producto de la hiperinflación”.