Educación avanza en la formación de docentes alfabetizadores

Alrededor de 100 docentes de 1° y 2° grado de Educación Primaria de Viedma participaron del primer encuentro de formación en servicio de carácter presencial “Formando Docentes Alfabetizadores en la Unidad Pedagógica: La intervención didáctica en la enseñanza de la escritura y la lectura”.

El espacio de formación, desarrollado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos a través de la Dirección de Educación Primaria, tiene el objetivo de que todas las escuelas cuenten con docentes estratégicamente formados en alfabetización en la Unidad Pedagógica (1° y 2° grado). En este sentido, se planificó un recorrido jurisdiccional a fin de llegar con la formación a la totalidad de los docentes de la provincia.

La propuesta abordó conceptualizaciones, herramientas y estrategias pedagógicas en torno a la alfabetización y sus proyecciones de construcciones didácticas.

“La verdad que estamos muy contentos porque es una instancia inaugural. Iniciamos la recorrida por toda la provincia de Río Negro, acercándonos a cada una de las jurisdicciones y empezando a trabajar con ellos, recuperando los problemas y empezando a tener este espacio de formación”, indicó la referente de la Dirección de Educación Primaria a cargo de la actividad, Valeria Donato.

Esta formación “está pensada sobre todo en esos docentes que van a estar en 1° y 2° grado del 2025 que tiene la intención de acompañar en la terminalidad, en el transcurso de este año a los que quedan de la unidad pedagógica, con la temática bien enfocada en todas las prácticas de lectura y de escritura para alfabetizar”, agregó Donato.

Por su parte, Yamila Aznarez, docente de la Escuela Primaria 297, destacó que “uno se siente con más seguridad porque estos encuentros son los que realmente nos van a capacitar, porque lo necesitamos”.

“Cuando tenés esta clase de ayuda tan importante, un acompañamiento tan importante como este no lo podés desaprovechar”, dijo Yamila Aznarez y agregó que nos “están dando otro tipo de herramientas, que me sorprendieron y me están solucionando muchas cosas en el aula”.