EdERSA refuerza equipos operativos de cara al temporal de viento que se aproxima

Los organismos especializados en Meteorología anuncian una alerta amarilla para toda la región, ya que se esperan períodos de vientos que durante el fin de semana podrían superar los 100 km/h.

Si bien el temporal se indica para el fin de semana, hoy se anuncian vientos con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h. El viernes, para todas las regiones, la velocidad rondará los 50km/h, con ráfagas que podrían superar los 70km/h.

El sábado y domingo serán los días de mayor intensidad rondando 50-60km/h, con ráfagas que podrían superar los 100km/h en algunas localidades rionegrinas.

Desde EdERSA se diseñó un plan de emergencia para dar respuestas frente a los pronósticos climatológicos. Por eso, la empresa dispondrá de todo su cuerpo operativo en el transcurso de estas jornadas, reforzado con las cuadrillas de contratistas que estén a disposición.

“Todos nuestros operativos y contratistas estarán dispuestos y provistos para atender cada una de las contingencias que se produzcan, sin dejar de señalar que ellos también deben cuidarse y estar seguros ellos. Es fundamental recordar que en situaciones climáticas extraordinarias, surgen problemas de todo tipo y antes que nada, tenemos que atender las prioridades, como son las de hospitales, clínicas y otros servicios públicos. A todos nuestros usuarios les pedimos paciencia, y que sepan que cada uno de nuestros trabajadores estará en la calle defendiendo el servicio”, explicó Leonardo Iriarte, indicaron fuentes de EdERSA.

Además, recordaron que “ante problemas en el suministro o frente a peligros en la vía pública, es necesario que los usuarios de EdERSA realicen el reclamo en el sistema SARA desde la web oficial (www.edersa.com.ar), por intermedio del asistente virtual, o por vía telefónica al 08102229500”.

Además, es importante que todos los vecinos tengan presentes esta serie de consejos vitales en cuanto a la seguridad en la calle, rutas y en las viviendas, durante las inclemencias climáticas que se avecinan:

• No realizar actividades al aire libre

• Si viaja, tener en cuenta rutas habilitadas y notificar a familiares hora de salida y arribo.

• No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA.

• No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura ni utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos.

• Si árboles, carteles u otros objetos de la vía pública han provocado caída de líneas, sólo realice el reclamo al Sistema de Reclamos Automáticos SARA o al asistente virtual.

• No se acerque a postes quebrados.

• Si el viento genera una caída de línea eléctrica sobre tu auto es una situación extremadamente peligrosa. Comuníquese en primera instancia con el número de Bomberos de tu ciudad, luego dé aviso al SARA (08102229500). Utiliza la bocina para alertar a otras personas. No toques las ventanas, las puertas, ni nada que sea de metal, como la radio. Espera hasta que los bomberos o un profesional entrenado te rescate. Adviértele a cualquier persona que comience a caminar hacia el auto, para que debe permanecer bien lejos. Sólo si ves humo o fuego y es necesario salir del vehículo recuerda no hacer contacto con el auto y con el suelo simultáneamente.

• Se recomienda desenchufar equipos sensibles a variaciones en el voltaje si no los utiliza, ya que pueden generarse variaciones en el suministro