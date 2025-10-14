Provincia

Con 6.000 inscriptos comienzan los cursos autogestionados del IPAP

Ricardo Manrique 8 horas ago

Con una gran convocatoria hoy comienzan los nuevos cursos autogestionados del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en los cuales 6.000 agentes públicos de Río Negro eligieron las opciones ofrecidas por el Instituto para capacitarse.

Los cursos disponibles son: word avanzado; excel avanzado; comunicación digital para la administración pública y lengua de señas argentina.

Las inscripciones continuarán abiertas hasta el 1 de diciembre de 2025 para quienes quieran sumarse a las propuestas de capacitación a través del siguiente enlace: https://ipap.rionegro.gov.ar/capacitaciones.

Quienes se hayan inscripto podrán acceder desde hoy a la plataforma de capacitación del IPAP de la siguiente manera:

Datos de acceso:

Enlace: https://capacitacionesipap.rionegro.gov.ar/

Usuario: su número de DNI (sin puntos ni espacios)

Contraseña: su número de DNI (sin puntos ni espacios)

Es importante mencionar que aquellos que se inscriban en los cursos autogestionados después del 13 de octubre de 2025 serán matriculados cada lunes por el área de Capacitación. Esto significa que podrán acceder a las aulas virtuales para comenzar sus cursos todos los lunes a partir de las 14 hs.

La formación continua es esencial para el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de competencias en los agentes públicos.

con estas propuestas de capacitación el Gobierno Provincial, a través del IPAP, sigue trabajando para que su capital humano sea cada día más eficiente y tenga la oportunidad de desarrollarse en sus puestos laborales con habilidades acordes a los procesos de modernización que se están llevando a cabo.

Next Post

Provincia

Salud refuerza su compromiso de calidad con la red de 36 hospitales

mar Oct 14 , 2025
En el marco de la entrega de 82 vehículos para el sistema público de salud, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, junto a su equipo y los directores de los 36 hospitales provinciales, encabezó un encuentro en el que se presentó el avance del proceso de modernización del sistema de […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias