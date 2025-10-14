Con 6.000 inscriptos comienzan los cursos autogestionados del IPAP

Con una gran convocatoria hoy comienzan los nuevos cursos autogestionados del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), en los cuales 6.000 agentes públicos de Río Negro eligieron las opciones ofrecidas por el Instituto para capacitarse.

Los cursos disponibles son: word avanzado; excel avanzado; comunicación digital para la administración pública y lengua de señas argentina.

Las inscripciones continuarán abiertas hasta el 1 de diciembre de 2025 para quienes quieran sumarse a las propuestas de capacitación a través del siguiente enlace: https://ipap.rionegro.gov.ar/capacitaciones.

Quienes se hayan inscripto podrán acceder desde hoy a la plataforma de capacitación del IPAP de la siguiente manera:

Datos de acceso:

Enlace: https://capacitacionesipap.rionegro.gov.ar/

Usuario: su número de DNI (sin puntos ni espacios)

Contraseña: su número de DNI (sin puntos ni espacios)

Es importante mencionar que aquellos que se inscriban en los cursos autogestionados después del 13 de octubre de 2025 serán matriculados cada lunes por el área de Capacitación. Esto significa que podrán acceder a las aulas virtuales para comenzar sus cursos todos los lunes a partir de las 14 hs.

La formación continua es esencial para el fortalecimiento del Estado y el desarrollo de competencias en los agentes públicos.

con estas propuestas de capacitación el Gobierno Provincial, a través del IPAP, sigue trabajando para que su capital humano sea cada día más eficiente y tenga la oportunidad de desarrollarse en sus puestos laborales con habilidades acordes a los procesos de modernización que se están llevando a cabo.