CHAU PESO CHAU, LE DICE EL DÓLAR

A pesar de nacer en los EEUU vive latente en varios países del mundo. Pocos saben que el origen

de su nombre viene de una antigua unidad de moneda alemana. Si alguien lo adora en demasía es

un codicioso. Como es una moneda fuerte en él se cumple el famoso adagio de Francisco de

Quevedo y Villegas: “Poderoso caballero es don dinero”. En la Argentina tiene muchos seguidores

y los pobres billetes locales se devalúan en forma constante.

Nuestro mayor escritor, Jorge Luis Borges, dijo de ellos que: “son esos imprudentes billetes

americanos que tienen diverso valor y el mismo tamaño”. Mejor definición imposible.

Con más ingenio Audrey Hepburn expresó que “cualquier caballero le daría 50 dólares a una

muchacha para el tocador. Y yo siempre pido 50 dólares más para el taxi”.

A algunas personas muy amantes de la divisa norteamericana que haría cualquier cosa por

multiplicarlos se les llama “dolarín”, frase célebre de la película “Taxi Driver”.

A pesar de que también se lo apoda pavo, de ninguna manera lo es, los pavos son los que de él

dependen y para obtenerlos empeñan hasta su alma como el Doctor Fausto, empobreciendo a su

gente.

Clint Eastwood, desconfiado siempre, supo hacer un culto de “un dólar marcado”. Otros se

empeñan en cambiar las vocales jugando entre dólar y dolor.

Muchos políticos argentinos con sus frases alusivas al dólar quedaron para la historia. José Luis

Machinea expresó que “si el mercado quiere dólares, le vamos a dar con el látigo”. Valiente el

hombre.

El General Perón ingenioso siempre dio que “los argentinos no comemos dólares”. Pero algunos

tienen tanta gula…

Juan Carlos Pugliese ante la devaluación del peso frente al dólar muy decepcionado se quejó que

“les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Es que también Perón ya había

advertido que “la víscera más sensible es el bolsillo”, axioma inapelable del ser humano.

Domingo Cavallo, de triste memoria, supo sostener “que el peso vale lo mismo que el dólar”.

Como se vio la mentira tiene las patitas cortas.

De la Rúa sentenció que “Queda claro que aquí no hay devaluación, se mantiene la convertibilidad

y la parid peso dólar, Se ha derrotado a la especulación”. Así le fue.

El sentencioso Duhalde acuño una frase para la historia: “El que deposita dólar, recibirá dólares”.

¡Qué generoso!!

Lorenzo Sigaut, muy energico, supo advertir que “El que apuesta al dólar pierde”. ¿Y los pobres

diablos que tienen pesos, ganaron alguna vez?

Cristina Fernández dijo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que “Hay que convencer a los

argentinos a no apostar al dólar, sino a las empresas radicadas en el país”. Menudo trabajo.

El actual presidente, Mauricio Macri, aseveró que “El dólar flota, sube y baja. El dólar no me

preocupa. Que los argentinos no se preocupen por el dólar”. Claro, hay cosas muchos más

urgentes: los bajos salarios, las facturas de servicios, los precios…

Como consuelo, Mauricio ante la devaluación dijo que “No pasa nada, tranquilos”. Y los argentinos

tranquilos como agua de estanque.

En su poema Padre Nuestro dice Mario Benedetti que: “Ahora es la hora de saber quiénes somos/

y han de cruzar el río/ el dólar y su amor contra reembolso/ Arráncanos Padre Nuestro/ del alma el

último mendigo/ y líbrenos de todo mal de conciencia. Amén”. Será verdad: “El que a dólar mata,

a dólar muere”.

Jorge Castañeda

Escritor – Valcheta