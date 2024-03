CER Pilca viejo celebró su 2° aniversario

Hubo festejo en la intersección de la RN 23 y “La 40 vieja” por el 2do aniversario de la apertura de nuestra escuela en la estepa. Padres, madres, estudiantes, profes donantes y amigos de Cruzada Patagónica estuvieron presentes.

Federico Mutti, Director del CER Pilca viejo les hablo a los presentes con estas palabras:

“Qué lindo es cumplir años! y más cuando el paso del tiempo se ve, no sólo reflejado en las canas, sino también en lo que cotidianamente nos rodea. Ver el paso del tiempo cuando vas a la granja y escuchas el lío del gallinero, o entras al invernáculo y ves los tomates explotados de frutos.

Cuando caminas la escuela y ves más chicos y chicas que eligen, a pesar del esfuerzo y la exigencia apostar, en relación con el campo, por un futuro mejor.

Que lindo es dejarnos maravillar por las pequeñas cosas que nos recuerdan que ya no somos lo que éramos hace dos años, pero que sin embargo, la esencia no se pierde. Y acá comparto el primer desafío, no perdamos la esencia. Somos una escuela que busca promover una formación que permita la interacción constructiva y crítica de los jóvenes rurales con su medio, con respeto por la libertad de conciencia, la formación integral y la promoción social.

Una escuela que quiere garantizar la igualdad de oportunidades y acompañar el desarrollo integral de los y las adolescentes y jóvenes desde la educación y la formación en valores. Una escuela que trabaja en total comunión con las familias y pobladores rurales, con propuestas de desarrollo integral situadas en el territorio. Una escuela que es comunidad.

Esa es nuestra esencia, no la perdamos nunca.