Carreras ratificó su apoyo a la candidatura de Sergio Massa

La Gobernadora Arabela Carreras ratificó este lunes su acompañamiento a la candidatura presidencial de Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo. “Creo que su figura nos permite imaginar una salida de la grieta razonable, una integración de las distintas visiones que podría contener las necesidades y aspiraciones de las distintas regiones del país, y también dar énfasis y sostener la reivindicación de los derechos”.

En el marco de la conmemoración de los 40 años de democracia en nuestro país, Carreras consideró que “estamos en el marco de una elección nacional y reflexionamos sobre cuáles son las perspectivas que tiene nuestro país para mejorar la calidad de esta democracia que tenemos”.

En declaraciones a la Agencia Télam, la Gobernadora rionegrina explicó que “siempre he votado en positivo, nunca he impugnado mi voto y la neutralidad no ha sido mi característica. Represento a una fuerza política provincial que no ha adherido a ninguna de las grandes estructuras nacionales, y por eso hoy reflexiona muchísimo sobre su voto”.

“Estos 40 años han sido muy fuertes en cuanto a la conciencia pública sobre los derechos de la ciudadanía y esto no puede no estar en las agendas hacia futuro. Sergio Massa tiene esa capacidad de gestión y transversalidad de convocarnos a todos y equipos de trabajo que le permitan realizar estas propuestas”, sintetizó.

Finalmente, Arabela Carreras consideró que “creo que a veces hay que dar discusiones en el marco de la grieta para poder superarla. La Argentina está en la oportunidad de superar esta grieta y lograr una unidad nacional lo más amplia posible y siempre siendo conscientes que hay muchos problemas por resolver y una agenda incesante para cualquiera que asuma la responsabilidad de gestionar el destino del país”.