Avanza el ingreso de personal al sistema RN Emergencias 911

El curso dictado por el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) para aspirantes a operadores de RN Emergencias 911 ha finalizado, dando paso a la próxima instancia de selección.

Quienes hayan aprobado la capacitación recibirán un correo electrónico con la convocatoria para realizar entrevistas personales, donde se coordinarán día, lugar y horario. Solo después de esa etapa —y tras superar todas las evaluaciones— comenzará el trámite de reclutamiento. Cabe aclarar, que aún no ha ingresado ningún postulante a trabajar en el programa.

La Provincia incorporará 110 nuevos agentes al sistema RN Emergencias 911, los cuales se sumarán a los 260 agentes ya en funciones, en el marco del proceso de expansión y modernización que realiza el Gobierno de Río Negro, con una inversión de U$S 12 millones.



Este proceso de selección consta de cinco etapas, que incluyen la revisión de solicitudes, evaluación de antecedentes (nivel educativo, experiencia y disponibilidad horaria), capacitación, entrevistas y una evaluación final.



La capacitación brindada abordó contenidos clave como el marco normativo, el procedimiento de atención telefónica, el monitoreo y la clasificación de llamadas de emergencia. No obstante, aprobar el curso no garantiza el ingreso inmediato, sino que habilita a los postulantes a integrar una bolsa de trabajo desde donde podrán ser convocados según las necesidades operativas.