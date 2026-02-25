Audiencia de EDERSA: qué se debate y por qué no hay aumentos definidos

La Provincia confirmó que no está decidido aún ningún aumento en la tarifa de EDERSA, en el marco de la audiencia pública convocada para el viernes 27 de febrero, donde se analizará el pedido de revisión tarifaria presentado por la empresa para el período 2026-2031.

Una revisión obligatoria cada cinco años

La audiencia forma parte del proceso de Revisión Tarifaria Integral que, según el marco regulatorio eléctrico, debe realizarse cada cinco años. La última actualización fue en 2021 y este año corresponde su evaluación técnica.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), su presidente Juan Justo aclaró que la instancia que comienza es administrativa y técnica. “No se ha decidido ningún tipo de aumento en la tarifa de EDERSA ni lo habrá en esta etapa. Estamos ante el inicio de un proceso que requiere análisis profundo y participación ciudadana”, explicó.

Cómo funciona el proceso y qué se analiza

Como en cada revisión, la empresa presenta una propuesta donde detalla los costos estimados para operación, mantenimiento de redes, planes de obra e inversiones. Ese planteo es evaluado por el EPRE, que puede aprobarlo total o parcialmente, o rechazarlo si no está debidamente justificado.

El proceso contempla una audiencia pública donde la empresa expone su pedido y los usuarios pueden expresar su posición. Luego comienza una etapa técnica que se extiende durante varios meses y que incluye el análisis de variables económicas, operativas y de calidad del servicio.

Desde el Gobierno provincial se remarcó que el sistema de revisión quinquenal garantiza previsibilidad, control y transparencia. La regulación eléctrica provincial establece mecanismos claros para resguardar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección de los usuarios, asegurando que cada decisión se adopte con responsabilidad y sustento técnico.

Cómo ver la audiencia

La audiencia pública será transmitida en vivo el viernes 27 de febrero a partir de las 10 horas, a través del sitio web oficial del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) www.eprern.gov.ar, donde se habilitará el acceso al enlace de transmisión. De esta manera, cualquier persona interesada podrá seguir su desarrollo en tiempo real de forma virtual.