ATE recibió una propuesta de salud superadora del gobierno provincial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) recibió del Gobierno de la provincia una propuesta superadora a la rechazada anteriormente con incrementos en ítems de hasta 150% retroactivos a marzo que se pagarán por planilla complementaria en abril.

La oferta incluye un 75% de aumento en los ítems Compensación Salud, Compensación Full, Especialidad Crítica, Bloqueo de Título y Riesgo Médico que perciben los agentes encuadrados en la Ley 1904. Y un 65% de incremento en los ítems Compensación Salud y Riesgo No Médico que perciben los trabajadores de la Ley 1844.

Además, ATE recibió la propuesta de llevar el ítem Bonificación que percibe el personal de la Ley 1904 al 150% para los médicos del Agrupamiento 1 y 2; 100% para los no médicos del Agrupamiento 1 y 2; y 75% para los no médicos del Agrupamiento 3.

El Ejecutivo propuso también llevar al 37,5% el coeficiente de Ubicación que perciben trabajadores de la Ley 1904 y a un 25% el Zona Inhóspita que perciben los de la Ley 1844 en Bariloche, Sierra Grande, Catriel, El Bolsón y Región Sur.

Por otro lado, el Gobierno informó que suprimirá el ítem Plus Pandemia: para los agentes de la Ley 1904 pasará al básico remunerativo, y para los de la Ley 1844 al ítem Compensación Salud.

El sindicato aseguró que seguirá evaluando el ofrecimiento con los trabajadores hospitalarios.