Aníbal Agustín se accidentó en su camión y su familia pide que lo trasladen de vuelta al país

Un camionero oriundo de Jacobacci volcó camino a Chile el pasado 27 de noviembre en un impresionante accidente que obligó a cortar el Paso Internacional Cardenal Samoré para remover el vehículo. Ahora su familia pide ayuda para traerlo de regreso a la localidad.

En diálogo con el programa Ideas Circulares de FM Bariloche, su esposa Sandra habló sobre el estado de salud del chofer que está internado en el hospital Base de Osorno. Precisó que Aníbal Agustín sólo sufrió quebradura de tibia y peroné y esguince en el pie de derecho, está enyesado de las dos piernas a la espera de una operación.

«La operación estaba programada para el lunes pasado pero la ART informó que sería trasladado a Bariloche el fin de semana, estábamos a la espera de volver a casa, una tranquilidad para todos. No ocurrió, hoy es miércoles, no tenemos programado nada y hemos tenido bastante destrato. Acá o me informan nada y sólo me decían quién iba a pagar la cuenta», contó la mujer.

«Creo que he gastado 50.000 pesos argentinos en llamados a la ART, no es cuestión de plata sino que no gestionan. El jefe de mi marido se ha portado muy bien pero él no puede hacer nada. Esperemos que la ART nos dé los medios para regresar a Bariloche. Si lo hubieran operado el lunes hoy se iba de alta en nuestro vehículo particular. Ahora resulta que no hay ambulancia y van a pedir un vuelo sanitario. Estamos en la incertidumbre de para cuándo, no tenemos una fecha», agregó.

«Esta situación nos está angustiando a los dos, está toda la familia esperando pero nos sentimos solos. Le mandé mensajes a todo el mundo, ya no se qué hacer, he hecho infinidad de reclamos. El cónsul argentino estuvo con nosotros, hizo gestiones, nos hizo un pasaporte provisorio, mandó mail para señalar la inoperancia pero tampoco le dan bolilla», indicó.

Ayer quedó habilitado el tránsito en el Paso Internacional Cardenal Samoré por las tareas que realizaba el personal para retirar el camión que había volcado en cercanía del centro de frontera de Chile. El vuelco se produjo el pasado 27 de noviembre en el kilómetro 91 de la ruta 215 y el vehículo permanecía todavía al costado de la ruta hasta ayer al mediodía. Luego de finalizado los trabajos, las autoridades chilenas informaron la apertura del paso.