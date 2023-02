Adultos mayores de la región sur participaron de un nuevo FestejaRNos en Roca

Con música, juegos y mucha diversión, adultas y adultos mayores de General Roca participaron de un nuevo encuentro del programa FestejaRNos, que el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria lleva adelante en toda la provincia para fortalecer el derecho a la participación de los mayores de 60 años.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación Italiana, y permitió el reencuentro entre amigos y amigas, que bailaron, charlaron y compartieron juegos de mesa.

“Se vivió la fiesta del adulto mayor. Me gustó mucho, lo disfruté mucho; no se lo pierdan la próxima vez que lo realicen, porque está espectacular. Nos encontramos con amigos que hacía mucho no veíamos, y disfrutamos del día”, dijo Mirta Kalasnykoy, una de las asistentes.

En este sentido, agregó que “cuando era chica, los adultos mayores no tenían esta posibilidad, no había de estas actividades. Llegabas a una edad y listo, ya viviste. Ahora es distinto, estamos viviendo de nuevo, empezando a vivir otra vez”.

Por su parte, la secretaria de Acompañamiento y Protección Social de la cartera, Mónica Larrañaga, señaló que “el FestejaRNos busca que nos encontremos con felicidad, que lo pasemos lindo. Es un espacio promocional para las personas mayores”.

“Vamos a seguir realizando estos encuentros durante el año, en las distintas localidades, y a su vez acompañar los Juegos Rionegrinos para las Personas Mayores, junto con la Secretaría de Turismo”, finalizó.