𝐏aritarias: 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧 𝐚 𝐀𝐓𝐄 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 $𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎, $𝟏𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐲 $𝟐𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞

๐‹๐š๐ฌ ๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐š๐ฌ ๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ž๐ง ๐œ๐š๐ซ๐šฬ๐œ๐ญ๐ž๐ซ ๐›๐จ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ๐š๐ง ๐ž๐ง ๐ฅ๐จ๐ฌ ๐ขฬ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐ณ๐จ๐ง๐š ๐๐ž๐ฌ๐Ÿ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ฒ ๐š๐ง๐ญ๐ข๐ ๐ฎฬˆ๐ž๐๐š๐

Tras el rechazo por insuficiente a la propuesta inicial, la Asociaciรณn Trabajadores del Estado (ATE) recibiรณ hoy una nueva oferta salarial de aumento trimestral, con aumentos para julio, agosto y septiembre de $50.000, $60.000 y $70.000 cada mes segรบn categorรญa y agrupamiento, con el adicional de que las sumas serรกn bonificables. De este modo, impactarรกn positivamente de manera distinta en cada salario en los รญtems de zona desfavorable y antigรผedad.

โ€œHemos logrado una considerable mejora en la propuesta oficial al aumentarse no solo la cantidad de las sumas ofrecidas sino tambiรฉn su calidad, permitiendo que el carรกcter bonificable ahora impacte en rubros salariales importantes y que se evite un exagerado achatamiento de la pirรกmide de ingresos. Tambiรฉn se han considerado preocupaciones que tenรญan que ver con las necesidades que manifestaba el recurso humano del sector saludโ€, seรฑalรณ Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Rรญo Negro.

โ€œQue sea trimestral nos permite tener a los estatales cierta previsibilidad, si bien deberemos quedar atentos a la evoluciรณn que muestre la inflaciรณn en los prรณximos periodosโ€, continuรณ el dirigente y adelantรณ: โ€œEste mismo lunes vamos a someter la propuesta a debate en las instancias orgรกnicas de nuestro sindicato y daremos a conocer nuestra posturaโ€.

En el marco de las negociaciones paritarias, el Ejecutivo propuso para el sector salud un incremento del 10% sobre la bonificaciรณn en no mรฉdicos de la ley 1904 y el 15% para mรฉdicos, porcentajes que serรกn calculados sobre la asignaciรณn bรกsica bruta. Por otro lado, se estipulรณ un 50% de incremento en la compensaciรณn full time en los mismos agentes.

Finalmente, el sindicato demandรณ que se continรบe con el blanqueo de las sumas no remunerativas y no bonificables. Asimismo, reclamรณ el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a travรฉs de horas cรกtedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano y solicitรณ la regularizaciรณn de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administraciรณn pรบblica