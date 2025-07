𝐄𝐬𝐭𝐚𝐟𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐀𝐌𝐈: 𝐀𝐓𝐄 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐲 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐧̃𝐚𝐥𝐞𝐬

๐‹๐š ๐ฅ๐ขฬ๐ง๐ž๐š ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐Ÿ๐จฬ๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ‘๐Ÿ– ๐ง๐จ ๐š๐ญ๐ข๐ž๐ง๐๐ž ๐ฅ๐ฅ๐š๐ฆ๐š๐๐š๐ฌ ๐ฒ ๐ง๐จ ๐ž๐ฑ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง ๐š๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฌ ๐ฉ๐š๐ซ๐š ๐ฅ๐จ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ฒ๐จ๐ซ๐ž๐ฌ ๐ช๐ฎ๐ž ๐ง๐จ ๐ฎ๐ฌ๐š๐ง ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ญ

La Asociaciรณn Trabajadores del Estado (ATE) denunciรณ la falta de respuesta por parte del PAMI a los reclamos de los jubilados y afiliados que no reciben su cuota de paรฑales desde mayo: varios afiliados y familiares confirmaron que la lรญnea telefรณnica 138 no atiende llamadas y que no existen alternativas de reclamo para los adultos mayores que no usan internet.

Es asรญ que la empresa distribuidora Urbano Express acumula reclamos, pero no soluciones, y recaen sobre ella sospechas de corrupciรณn: el llamado a licitaciรณn realizado por el Gobierno fue realizado con una anticipaciรณn de solo una semana y esta es la รบnica empresa que se presentรณ en el concurso pรบblico, ganando con una oferta de $466.554 millones por sus servicios (siendo la tercera licitaciรณn mรกs costosa que tiene a lo largo del aรฑo) sin que esto traiga soluciones.

De acuerdo al relevamiento realizado por el sindicato, el 80% de los adjudicatarios sufriรณ irregularidades en la entrega de paรฑales y tuvo que costearlos de su bolsillo durante mayo, junio y julio.