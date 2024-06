𝐀𝐓𝐄 𝐚𝐜𝐞𝐩𝐭𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨

๐„๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ž๐๐ข๐ญ๐š ๐ž๐ฅ ๐š๐œ๐ฎ๐ž๐ซ๐๐จ ๐š ๐ช๐ฎ๐ž ๐ฌ๐ž ๐ฉ๐ซ๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ž ๐ฅ๐š ๐Ÿ๐ž๐œ๐ก๐š ๐๐ž ๐œ๐จ๐›๐ซ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐š๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฒ ๐š ๐ช๐ฎ๐ž ๐ฌ๐ž ๐Ÿ๐ข๐ฃ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐Ÿ๐ž๐œ๐ก๐š ๐๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ข๐ญ๐š๐ซ๐ข๐š ๐ž๐ง ๐ฃ๐ฎ๐ฅ๐ข๐จ ๐ฉ๐š๐ซ๐š ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ซ ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ๐ฌ ๐ฉ๐š๐ซ๐š ๐ž๐ฌ๐ž ๐ฆ๐ž๐ฌ

Tras el rechazo a las dos propuestas iniciales, el plenario de secretarios general de la Asociaciรณn Trabajadores del Estado (ATE) aprobรณ por mayorรญa la รบltima oferta salarial de aumento mensual, aunque supedita el acuerdo a que se precise la fecha de aumento para junio de $50.000, $60.000 y $70.000 segรบn categorรญa y agrupamiento que se liquidarรก por planilla complementaria en julio.

No sรณlo eso, ademรกs el sindicato condicionรณ su aprobaciรณn a que se fije una fecha de paritaria en julio para determinar incrementos para ese mes y a que se liquide con retroactividad la porciรณn de aguinaldo correspondiente al aumento de junio que -lรณgicamente- no fue computado.

La propuesta oficial incluye el blanqueo de $15.000 en junio mรกs $15.000 en julio correspondientes al bono de octubre de 2023. De esta manera, el salario mรญnimo inicial quedarรญa en julio para la Ley 1844 en $706.485, para el personal no mรฉdico de la Ley 1904 en $852.440, personal mรฉdico $974.121 y mรฉdico full time en $1.259.469.

En las prรณximas horas ATE comunicarรก su decisiรณn a la Funciรณn Pรบblica para que esta viabilice las condiciones y el Gobierno resuelva avanzar o no con el entendimiento.

El sindicato volviรณ a insistir en el reclamo del blanqueo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables. Asimismo, reclamรณ el aumento de todos los adicionales y horas suplementarias para porteras y porteros, el pase a contrato de trabajadores que cobran a travรฉs de horas cรกtedra, aumento de guardias y del plus operador para la SeNAF y Desarrollo Humano. Tambiรฉn solicitรณ la regularizaciรณn de las recategorizaciones adeudadas en todos los sectores de la administraciรณn pรบblica.