Yamil Direne: «Lo Mejor esta por Venir»

La interna será el 11 de abril y el oficialismo propone a Ibarrolaza y Alaniz mientras que la oposición inscribió su lista encabezada por Direne y Dalceggio.

Yamil Direne expreso: «Siempre cuento de dónde vengo porque es parte de quién soy. Los Rionegrinos me conocen y no tengo nada que esconder. Mi abuelo Mohamed fue el primer afiliado Radical de Valcheta y mi padre Hossin (ñato) fue Concejal por la UCR. Desempeñé cargos públicos en el gobierno de Horacio Masaccessi, luego en los de Pablo Verani y en los de Miguel Saiz.

Fui tres mandatos Intendente de mi Pueblo, siempre con la lista 3 de la Unión Cívica Radical. Hoy aspiro a ser Presidente de la UCR Rionegrina.

-Para devolvernos el orgullo de ser Radicales.

-No quiero un partido chico que le solucione el problema a unos pocos, sino uno amplio, que abra los brazos a todos, no excluya a nadie y tenga ambición de Gobernar.* Un Radicalismo que hable con la gente y no solo entre dirigentes.

– Un partido autocritico, porque en su momento todos fuimos parte del problema y hoy es tiempo de que empezamos a ser parte de la solución.

Quiero contarles que me estaba retirando de la política activa, pero siempre con el piloto prendido. Y vinieron muchos amigos de la militancia de años y encendieron el mechero…Si compartís estas ideas, si queréis ser parte de esta recuperación, el 11 de Abril acércate al lugar de votación y hagamos que la LISTA ROJO y BLANCO asuma está responsabilidad.

Estoy a disposición de ustedes y me encantaría que unidos, logremos el Radicalismo que queremos». Yamil Direne