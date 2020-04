Weretilneck reclama que se activen las medidas anunciadas

No me Gusta

Resaltó que la situación que se está viviendo por la pandemia sólo puede asemejarse con la situación del volcán en Bariloche y planteó que «todo lo que habitualmente hacíamos como sociedad no lo estamos haciendo, el albañil no puede trabajar, el mecánico no puede abrir su taller, el plomero tampoco, los chocolateros, los transportistas turísticos».

El senador dijo que recibió muchas quejas de distintos comercios y empresas de distintos lugares señalando que no se ha cumplido con lo que plantea el Estado nacional y que los requisitos en los bancos son cada día mayores. «Va a tener que tener un ajuste y una rapidez, este mes se pudieron pagar los sueldos en algunos lugares, el mes que viene no se van a poder pagar, hay que tene ren cuenta el contexto que se está viviendo», expresó.

