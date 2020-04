Weretilneck presentó un proyecto para ayudar a monotributistas y autónomos

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, presentó dos proyectos con la finalidad de alivianar la situación de un importante sector de la sociedad argentina que trabaja en calidad de contribuyentes monotributistas y autónomos, que no tuvieron auxilio del Estado Nacional y que hoy sufren el enorme inconveniente de no poder trabajar y no contar con sus ingresos propios, producto de la cuarentena y con el agravante de seguir teniendo costos fijos producto de su actividad.

La iniciativa alcanza concretamente a médicos, odontólogos, kinesiólogos, psicólogos, abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, agrimensores, y demás profesionales colegiados. También a taxistas, plomeros, zapateros, jardineros, profesores de enseñanza no oficial -pequeñas academias de idiomas, de deportes-, peluquerías, a pequeños locales de ropa en comercios y ferias, y más.

El exgobernador rionegrino ingresó la semana pasada en el Senado de la Nación un proyecto de ley y otro de comunicación para eximir del pago de los próximos dos vencimientos del componente previsional y tributario, a los trabajadores comprendidos por Ley 24.977 -régimen simplificado para pequeños contribuyentes- y los del art. 8 de la Ley 24.241 – sistema integrado jubilaciones y pensiones-.

La propuesta abarca además a cualquier entidad comercial que debe afrontar costos de seguridad social y colegiación propios de este tipo de contribuyentes, con consultorios privados, oficinas cerradas y las dependencias públicas sin tomar trámites, el trabajo diario está prácticamente paralizado. Profesionales que no están teniendo actualmente ningún ingreso y tampoco pueden acceder a ninguna de las ayudas que por el momento está brindando el Poder Ejecutivo Nacional.

Ambos proyectos apuntan a alivianar la situación de los contribuyentes individuales o agrupados en pequeñas sociedades -la mayoría sociedades familiares-, prácticamente sin empleados o con un número muy reducido, trabajando no en la informalidad, sino registrados en las categorías más bajas de autónomos o como monotributistas.

Con esta iniciativa se busca eximirlos de la carga fiscal y previsional por el término de dos periodos -pero a los fines previsionales computarlos como tiempo de servicio-, es decir por más que no aporten en dos periodos se los compute como aportados.

Que te ha generado esta noticia? Me Enoja ( 0% )

Me Aburre ( 0% )

No me Gusta ( 0% )

Me Interesa ( 19% )

Me Gusta ( 81% )