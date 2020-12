Weretilneck no acompañó el proyecto del gobierno Nacional de la deuda pública

Cuestionó la iniciativa y dijo que lo único que hace es anticipar que se tomará deuda en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, no apoyó el proyecto de Ley para el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública enviado por el Gobierno Nacional al Congreso.

Reivindicó su proyecto presentado en la Cámara Alta en marzo pasado denominado “Ley de Legalidad y Sustentabilidad de la Deuda Externa Argentina”, donde propuso entre otras cosas, limitar futuros endeudamientos y evitar que el país caiga en ciclos de sobreendeudamiento.

En la última sesión ordinaria del año, el senador rionegrino dijo que “honestamente no encuentro sentido a este proyecto, creo que lo único que hace es anunciarnos que el Estado Nacional piensa seguir endeudándose con moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera”.

Weretilneck cuestionó el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional y se abstuvo de votarlo.

“Además se adelanta un año a la discusión, porque prevé un porcentaje en el presupuesto del año 2022 en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera. Y lo que exceda a ese porcentaje será autorizado por una ley especial de este Congreso. Realmente no tiene sentido”, afirmó.

Explicó que “si yo traigo al cambio oficial de hoy son 17.000 millones de dólares el déficit del año próximo, pensando que el Gobierno quiera seguir endeudándose en moneda extranjera y bajo jurisdicción extranjera, creo que serian unos cuantos miles de millones que tendríamos que autorizar en el Presupuesto. Por lo tanto creo que es una ley que carece de sentido común y por lo menos en su artículo 1°, no es conducente a ninguna cuestión práctica”.

En este marco, recordó su proyecto desde JSRN donde plantea “algo muy importante que sostenía que la prorroga y jurisdicción en las operaciones de crédito público no podían realizarse sin autorización legal previa y expresa del Congreso, y no se exceptuaba del cumplimiento de esta disposición a las operaciones de crédito que formalizara el Ejecutivo Nacional con organismos financieros internacionales con los que la Nación forme parte”.

Finalmente, rescató que el Gobierno Nacional “haya manifestado desde el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que el Congreso sea el que apruebe el acuerdo que se concrete para la refinanciación de la deuda con el FMI”.