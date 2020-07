Weretilneck le rindió homenaje al escritor Elías Chucair

No me Gusta

Después de repetir dos veces 3º grado en Jacobacci, con la muerte de su madre cuando tenía 11 años, su padre Antonio Chucair, decidió que estudiara en el Colegio Salesiano de Viedma. Allí fue donde empezó a leer los poemas que escribía el padre Raúl Entraigas. Recuerda que en la galería había un escaparate y allí ponían todas las hojas de un diario que editaba el colegio y en el que aparecían con seudónimos los poemas del cura, que por ese entonces era Secretario del Obispo Nicolás Esandi. “Después, editó un libro, ‘Bajo el Símbolo Austral’, lo compré y eso me motivó a escribir. Y no he parado de hacerlo hasta hoy”, afirmaba el escritor que además de haber publicado más de 40 libros, editó 32 cuadernillos titulados “Ayer Aquí”. Su primer libro, Bajo Cielo Sur, fue publicado en 1969 y marcó el inicio de su rica trayectoria literaria.

